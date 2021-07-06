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Здоровье

Россиян предупредили о паразитах в воде, способных «прогрызать» кожу

Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала «Москве 24» об опасности паразитов-церкарий, которых россияне могут повстречать при купании в водоемах.

Озеро Горькое-Перешеечное.
Озеро Горькое-Перешеечное.
Валерий Горбунов.

Чернышева подчеркнула, что очень низкий риск столкнуться с паразитами в разрешенных для купания местах, однако в прочих водоемах опасность существует, даже если помочить в воде ноги.

«Церкарии — это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы. Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так», — рассказала эксперт.

Если контакт с паразитом произошел, то пораженную зону можно обработать мазью, которая снимает зуд.

«Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура», — пояснила специалист.

Чернышева также отметила, что тяжесть заболевания проявляется у каждого индивидуально.

Биолог посоветовала после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем и принимать душ, если есть такая возможность.

Ранее россиян предупредили о риске заразиться от рыбы — в некоторых случаях заболевания могут приводить к инвалидности и смерти.

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