Россиян предупредили об опасном побочном эффекте популярных «расслабляющих» лекарств

Мясников отметил, что мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса при высоких дозах слишком активно выводят магний из организма.
К понижению концентрации минерала также приводят антибиотики и некоторые противогрибковые препараты.
Медик рекомендует в случае приема таких лекарств строго контролировать и восполнять уровень магния.
«Магний участвует в контроле калия и кальция в организме. Недостаток или избыток калия может убить. Недостаток кальция приводит к судорогам, переломам и потере костной массы. Магний — это такой серый кардинал, который многим управляет», — объяснил он в эфире канала «Россия 1».
Мясников подчеркнул, что необходимую дозу магния человек может получить при правильном питании, включающем орехи, мясо, бобовые и шоколад.
В некоторых случаях врачи могут назначить специальные таблетки, а иногда — капельницы.
Ранее Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть.