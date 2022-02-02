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Здоровье

Россиян предупредили об опасном побочном эффекте популярных «расслабляющих» лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что неправильный прием нескольких типов лекарств может спровоцировать нехватку магния в организме, сообщает РИА «Новости».

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Мясников отметил, что мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса при высоких дозах слишком активно выводят магний из организма.

К понижению концентрации минерала также приводят антибиотики и некоторые противогрибковые препараты.

Медик рекомендует в случае приема таких лекарств строго контролировать и восполнять уровень магния.

«Магний участвует в контроле калия и кальция в организме. Недостаток или избыток калия может убить. Недостаток кальция приводит к судорогам, переломам и потере костной массы. Магний — это такой серый кардинал, который многим управляет», — объяснил он в эфире канала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что необходимую дозу магния человек может получить при правильном питании, включающем орехи, мясо, бобовые и шоколад.

В некоторых случаях врачи могут назначить специальные таблетки, а иногда — капельницы.

Ранее Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть.

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