Россиянам дали советы перед повторной, но не последней вакцинацией от ковида

Продеус отметил, что людям без хронических заболеваний и особых состояний здоровья никакая спецподготовка к ревакцинации не требуется.
«Нужно просто пройти диспансеризацию, как положено, и сходить ревакцинироваться. Не нужно сдавать специальные анализы или дообследоваться», — разъяснил доктор меднаук.
Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо посетить врача, чтобы оценить риски перед повторной прививкой.
«Если у человека есть какие-то хронические заболевания и особые состояния здоровья, он сначала идет к лечащему доктору по своему основному заболеванию, получает от него добро», — уточнил Продеус.
После ревакцинации может возникнуть недомогание: головная боль, слабость, повышение температуры.
Если температура поднимется выше 38 градусов, следует принять жаропонижающее, а если не проходит три дня, нужно идти к врачу.
В первые несколько дней после повторной прививки необходимо избегать тяжелых физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не посещать сауну.
«Не рекомендуем до и после любой вакцинации несколько дней употреблять алкоголь, поскольку он подавляет активность и эффективность работы иммунных клеток, а вакцинация как раз направлена на то, чтобы научить иммунные клетки отвечать на инфекцию», — предупредил Продеус.
Длительное купание тоже является тяжелой физнагрузкой, поэтому после ревакцинации придется от водных процедур в водоемах.
Ранее в Минздраве рассказали, что ревакцинироваться от коронавируса придется раз в полгода.