Россиянам дали советы перед повторной, но не последней вакцинацией от ковида

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал радио Sputnik , как подготовиться к ревакцинации от ковида и какие рекомендации соблюдать после повторной прививки.

Продеус отметил, что людям без хронических заболеваний и особых состояний здоровья никакая спецподготовка к ревакцинации не требуется.

«Нужно просто пройти диспансеризацию, как положено, и сходить ревакцинироваться. Не нужно сдавать специальные анализы или дообследоваться», — разъяснил доктор меднаук.

Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо посетить врача, чтобы оценить риски перед повторной прививкой.

«Если у человека есть какие-то хронические заболевания и особые состояния здоровья, он сначала идет к лечащему доктору по своему основному заболеванию, получает от него добро», — уточнил Продеус.

Мемы о вакцинации. twitter.com

После ревакцинации может возникнуть недомогание: головная боль, слабость, повышение температуры.

Если температура поднимется выше 38 градусов, следует принять жаропонижающее, а если не проходит три дня, нужно идти к врачу.

В первые несколько дней после повторной прививки необходимо избегать тяжелых физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не посещать сауну.

«Не рекомендуем до и после любой вакцинации несколько дней употреблять алкоголь, поскольку он подавляет активность и эффективность работы иммунных клеток, а вакцинация как раз направлена на то, чтобы научить иммунные клетки отвечать на инфекцию», — предупредил Продеус.

Длительное купание тоже является тяжелой физнагрузкой, поэтому после ревакцинации придется от водных процедур в водоемах.

Ранее в Минздраве рассказали, что ревакцинироваться от коронавируса придется раз в полгода.