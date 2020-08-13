Россиянам назвали признаки приближающейся смерти

Медики рассказали « Вечерней Москве », по каким признакам можно понять, что человек на грани жизни и смерти.

Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что первичные признаки смерти возникают только при наличии хронических недугов. Однако есть риск и внезапной смерти.

«Действительно, встречается такое явление, как синдром внезапной смерти. Она может наступить от остановки дыхания у ребенка. Такое явление происходит в младенчестве, как правило, у детей до одного года», — отметил медик.

В случае со взрослыми людьми внезапная смерть тоже может наступить от многих факторов — сердечно-сосудистые заболевания, тромбоэмболия, анафилактический шок и не только.

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Врач-кардиолог Анатолий Трифонов заметил, что признаки, которые указывают на приближение конца, можно заметить при заболеваниях сосудов.

«Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице. Если, скажем, речь идет о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10−15 дней до летального исхода», — предупредил эксперт.

К примеру, могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи, расширение зрачков и частые потери сознания.

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Резкие перемены наблюдаются также при сердечной недостаточности, которая может привести к смерти.

«Изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей и отечность, судороги, лихорадка. Может выделяться пена из ротовой полости», — перечислил Трифонов симптомы.

После таких признаков смерть может наступить в ближайшие 1,5−2 часа. За это время необходимо успеть обратиться к врачам, чтобы выжить.

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