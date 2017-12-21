Российские ученые разрабатывают метод выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии

В Курчатовском институте нашли связь недуга, приводящего к слабоумию, с изменениями иммунитета.

"Головной мозг человека имеет свою иммунную систему для защиты от инфекций и измененных клеток. При болезни Альцгеймера иммунные клетки мозга (микроглия, Т-лимфоциты) активируются, возникает нейровоспаление", — пояснил научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии Сергей Крынский.

По его словам, это приводит к накоплению в мозге патологических белков, нарушению синтеза ростовых факторов — нейротрофинов, необходимых для выживания нейронов, повреждению и гибели нервных клеток. Эти изменения можно выявить с помощью анализа крови.

Если болезнь Альцгеймера начнут выявлять на ранней стадии по анализу крови, больным не придется делать дорогую и травматичную спинномозговую пункцию. Ранняя диагностика даст пациентам возможность быстрее начать лечение и тем самым максимально отсрочить наступление слабоумия.

Сегодня в России болезнью Альцгеймера страдает более 1,5 млн человек.