Алтайские ученые разрабатывают уникальное лекарство от мочекаменной болезни

Сейчас камни в органах мочевыводящей системы удаляют либо хирургическим путем, либо с помощью препаратов, которые подходят не всем больным. Лекарство, которое разрабатывают алтайские ученые, позволит охватить более широкий круг больных и растворить камни в организме человека.

Главный уролог Алтайского края Александр Неймарк рассказал altapress.ru, что наш регион занимает одно из первых мест в стране по уровню заболеваемости мочекаменной болезнью.

Первые разработки лекарства от мочекаменной болезни начались в АГМУ еще в 80-90-ые годы, но на современный этап они вышли только шесть-семь лет назад, рассказывал один из авторов исследования, проректор по научной работе и инновациям АГМУ Александр Жариков. И в этом году ученые Алтайского медуниверситета получили госзаказ от Минздрава России, стоимостью 4 млн рублей ежегодно, на продолжение исследования в этой области.

Александр Жариков,

доктор биологических наук:

— Поэтапно идет поиск адекватных методов разработки сырья. Принцип действия препарата нам еще предстоит изучить. Судя по всему, в свиной почке содержатся определенные биологически активные вещества, которые влияют на процесс образования камня.

До сих пор исследователи не могли разработать эффективное лекарство, потому что до конца не понятны механизмы камнеобразования. Однако доклинические исследования показали, что препарат алтайских ученых высоко эффективен в растворении камней.

Александр Неймарк,

главный уролог Алтайского края:

— Эксперименты показали, что препарат действительно влияет на камни. Это не химия и даже не травы, он безопасен. Но нам потребуется несколько лет, чтобы изучить его свойства, потому что невозможно оценить действие лекарства спустя несколько месяцев.

Когда закончатся все клинические исследования, ученые планируют предложить препарат пациентам, чтобы они принимали его под контролем врачей. И если лекарство докажет свою эффективность, его запустят в массовое производство.