Российские власти рекомендовали всем регионам страны ограничить массовые мероприятия

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин рекомендовал федеральным властям ограничить проведение массовых мероприятий. Рекомендация касается всех регионов России, документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения COVID-19, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — указано в поручении Мишустина.

О полном запрете массовых мероприятий по всей России 29 июня просил Мишустина Роспотребнадзор, пишет polit.ru.

Между тем в Кузбассе продолжаются народные гуляния по случаю 300-летия региона. Накануне на праздновании побывал президент РФ Владимир Путин.

Также в Кемерове приземлилась авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи», сообщает gazeta. a42.ru. Ее выступление станет частью праздничных мероприятий, приуроченных к 300-летию Кузбасса.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

10 июля на Московской площади в Кемерове выступят группы «Фабрика» и «Дискотека Авария», а также Тrue Party Band из Санкт-Петербурга. И — праздничный салют на Московской площади.

В Алтайском крае губернатор Виктор Томенко уже ввел специальными изменениями в указе ограничения на отдельные массовые мероприятия.