Российские власти рекомендовали всем регионам страны ограничить массовые мероприятия

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения COVID-19, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — указано в поручении Мишустина.
О полном запрете массовых мероприятий по всей России 29 июня просил Мишустина Роспотребнадзор, пишет polit.ru.
Между тем в Кузбассе продолжаются народные гуляния по случаю 300-летия региона. Накануне на праздновании побывал президент РФ Владимир Путин.
Также в Кемерове приземлилась авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи», сообщает gazeta. a42.ru. Ее выступление станет частью праздничных мероприятий, приуроченных к 300-летию Кузбасса.
10 июля на Московской площади в Кемерове выступят группы «Фабрика» и «Дискотека Авария», а также Тrue Party Band из Санкт-Петербурга. И — праздничный салют на Московской площади.
В Алтайском крае губернатор Виктор Томенко уже ввел специальными изменениями в указе ограничения на отдельные массовые мероприятия.