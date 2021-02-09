Российский академик объяснил, почему может не сработать вакцинация от коронавируса

Формированию коллективного иммунитета от коронавируса может помешать появление нового, нечувствительного к вакцинам, штамма инфекции, предупредил доктор медицинских наук и академик РАН Сергей Колесников.

Колесников объяснил, что при реализации такого сценария прививку придется повторять, сообщает «360». Но в целом, отметил он, существующие темпы антиковидной вакцинации позволяют говорить о скором формировании коллективного иммунитета.

По словам Колесникова, если вакцинация пойдет имеющимися сейчас темпами, то к концу года в развитых странах будет порядка 40−50% привитого населения, пишет «Росбалт». В эпидемиологии считается, что при уровне 60−65% переболевших и вакцинированных возможно резкое замедление передачи инфекции, заключил ученый.

Между тем в Алтайский край поступила крупная партия «Спутника V» — 15 120 комплектов.

Это самая большая партия, которую когда-либо получали учреждения края. За предыдущий период регион получил более 22 тыс. доз.

Новую партию распределят по поликлиникам.

Ранее сообщалось, что до 1 марта в край поступит около 86 тыс. доз вакцины.