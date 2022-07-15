15 июля
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Здоровье

Российский аналог самого дорогого лекарства в мире поступит в продажу в 2026 году

Российский препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) поступит в продажу в 2026 году, сообщают «Известия».

Укол.
Укол.
СС0

«По моим расчетам, отечественный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии может появиться на рынке уже в 2025—2026 годах», — заявил специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения России Сергей Куцев.

Препараты от СМА являются наиболее дорогими лекарствами в мире — это генозаместительные препараты, такие как «Золгенсма», которые вводятся один раз, после чего СМА больше не будет угрожать здоровью человека.

Наиболее эффективное лечение СМА — диагностика в раннем возрасте и введение препарата до двух лет, указывает Газета.Ru.

Цена за дозу

Стоимость «Золгенсма» составляет $2 млн за одну дозу.

Препарат швейцарского фармпроизводителя «Новартис» был зарегистрирован в России в декабре 2021 года.

«Дата регистрации: 9 декабря 2021 года. Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года», — написали на сайте государственного реестра лекарственных средств.

О заболевании

СМА — это генетическое заболевание, которое может протекать с поражением или потерей двигательных нейронов. Оно приводит к ослабеванию мышц, ухудшению двигательных и дыхательных функций.

Со временем люди с таким диагнозом лишаются возможности двигаться, глотать и дышать.

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