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Российский препарат от заморского вируса. Эффективен ли «Спутник V» против «омикрона»

Эффективен ли отечественный «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «омикрон», рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина "Спутник V".
Вакцина "Спутник V".
CC BY 4.0, mos.ru
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Эффективен ли «Спутник V» против «омикрона»?

«Спутник V» эффективен против «омикрона» на 75%, передает слова Гинцбурга ТАСС.

Он подчеркнул: «Снижение (эффективности. — Прим. ред.) „Спутника V“ по отношению к штамму „омикрон“ составляет восьмикратное значение, что вполне еще достаточно (для защиты. — Прим. ред.) <…>, а снижение других вакцин <…> составляет по крайней мере 21 раз, разница налицо».

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А как полностью защититься от «омикрона»?

На 100% защититься от «омикрона» можно при ревакцинации «Спутником Лайт», отметил директор Центра имени Гамалеи.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
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Эффективность «Спутника V» снижается после вакцинации?

Да. Эффективность «Спутника V» у людей, которые не делали вторую прививку, через полгода составляет примерно 56−57%, уточнил Гинцбург.

«Отсюда видно, что рекомендации Минздрава по необходимости ревакцинироваться „Спутником Лайт“ каждые шесть месяцев вполне оправданы и полностью подтверждаются данными», — сказал он.

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