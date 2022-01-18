Российский препарат от заморского вируса. Эффективен ли «Спутник V» против «омикрона»

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Эффективность «Спутника V» снижается после вакцинации?

Да. Эффективность «Спутника V» у людей, которые не делали вторую прививку, через полгода составляет примерно 56−57%, уточнил Гинцбург.

«Отсюда видно, что рекомендации Минздрава по необходимости ревакцинироваться „Спутником Лайт“ каждые шесть месяцев вполне оправданы и полностью подтверждаются данными», — сказал он.