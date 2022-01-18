Российский препарат от заморского вируса. Эффективен ли «Спутник V» против «омикрона»

«Спутник V» эффективен против «омикрона» на 75%, передает слова Гинцбурга ТАСС.
Он подчеркнул: «Снижение (эффективности. — Прим. ред.) „Спутника V“ по отношению к штамму „омикрон“ составляет восьмикратное значение, что вполне еще достаточно (для защиты. — Прим. ред.) <…>, а снижение других вакцин <…> составляет по крайней мере 21 раз, разница налицо».
На 100% защититься от «омикрона» можно при ревакцинации «Спутником Лайт», отметил директор Центра имени Гамалеи.
Да. Эффективность «Спутника V» у людей, которые не делали вторую прививку, через полгода составляет примерно 56−57%, уточнил Гинцбург.
«Отсюда видно, что рекомендации Минздрава по необходимости ревакцинироваться „Спутником Лайт“ каждые шесть месяцев вполне оправданы и полностью подтверждаются данными», — сказал он.