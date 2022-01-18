Что такое твиндемия гриппа и почему она может начаться в Европе

Твиндемия — это двойная эпидемия, которая может оказать чрезвычайно высокое давление на здравоохранение.
Прошлой зимой грипп в Европе почти исчез из-за жестких ковидных ограничений следует из данных медрегулятора ЕС.
Но в этом году вирус возвращается ускоренными темпами. Особенно опасен штамм гриппа Н3А, который циркулирует среди пожилых людей.
Да. Из-за возвращения гриппа твиндемия может затянуться до лета, считает эксперт ECDC Паси Пенттинен.
По предварительной информации, существующие вакцины могут не справиться с Н3А из-за того, что грипп не циркулировал в Европе. Дело в том, что состав препаратов определяют за 6 месяцев до начала эпидемии — исходя из циркуляции вирусов в противоположном полушарии.
Да. «54 из 85 субъектов России превысили недельные эпидемические пороги. А что такое эпидемический порог? Это на эту дату средняя многолетняя заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями и его превышение — это свидетельство того, что у нас есть основания волноваться», — заявил в декабре доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко.