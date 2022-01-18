18 января -10°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Что такое твиндемия гриппа и почему она может начаться в Европе

Твиндемия гриппа может начаться в Европе в ближайшее время. Что это такое — в материале altapress.ru.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0
1
Что такое твиндемия?

Твиндемия — это двойная эпидемия, которая может оказать чрезвычайно высокое давление на здравоохранение.

2
Почему твиндемия гриппа может начаться в Европе?

Прошлой зимой грипп в Европе почти исчез из-за жестких ковидных ограничений​ следует из данных медрегулятора ЕС.​

Но в этом году вирус возвращается ускоренными темпами. Особенно опасен штамм гриппа Н3А, который циркулирует среди пожилых людей.

3
Твиндемия в Европе может затянуться надолго?
Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Да. Из-за возвращения гриппа твиндемия может затянуться до лета, считает эксперт ECDC Паси Пенттинен.

4
А вакцины справятся с опасным штаммом Н3А?

По предварительной информации, существующие вакцины могут не справиться с Н3А из-за того, что грипп не циркулировал в Европе. Дело в том, что состав препаратов определяют за 6 месяцев до начала эпидемии — исходя из циркуляции вирусов в противоположном полушарии.

5
В России гриппа «боятся» больше, чем COVID-19?
Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

Да. «54 из 85 субъектов России превысили недельные эпидемические пороги. А что такое эпидемический порог? Это на эту дату средняя многолетняя заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями и его превышение — это свидетельство того, что у нас есть основания волноваться», — заявил в декабре доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость