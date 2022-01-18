Что такое твиндемия гриппа и почему она может начаться в Европе

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В России гриппа «боятся» больше , чем COVID-19?

Простуда , грипп. СС0

Да. «54 из 85 субъектов России превысили недельные эпидемические пороги. А что такое эпидемический порог? Это на эту дату средняя многолетняя заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями и его превышение — это свидетельство того, что у нас есть основания волноваться», — заявил в декабре доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко.