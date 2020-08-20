Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа 20°C
Коронавирус
Здоровье

Российский врач рассказал, кто не получит вакцину от COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал радио Sputnik о том, кто рискует не получить вакцину от коронавируса.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Программа вакцинации должна стартовать в России в сентябре-октябре. При этом будут ограничения, схожие с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.

Жемчугов подчеркнул, что прививку нельзя делать больным людям: если температура тела серьезно превышает 37 градусов, то «вкалывать» не будут.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10−12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — добавил врач-иммунолог.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Жемчугов также призвал не стесняться задавать вопросы, чтобы подготовиться к уколу.

«Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо спросить срок годности вакцины, посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится, — должно быть не выше плюс четырех градусов», — пояснил медик.

Иммунолог посоветовал обратить внимание, в перчатках ли доктор и точно ли использует одноразовый шприц: «И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна из двух его дочерей испытала на себе первую вакцину. Позже стало известно, что безопасность «укола» перед регистрацией проверили лишь на 20 добровольцах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость