Российский врач рассказал, кто не получит вакцину от COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал радио Sputnik о том, кто рискует не получить вакцину от коронавируса.

Программа вакцинации должна стартовать в России в сентябре-октябре. При этом будут ограничения, схожие с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.

Жемчугов подчеркнул, что прививку нельзя делать больным людям: если температура тела серьезно превышает 37 градусов, то «вкалывать» не будут.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10−12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — добавил врач-иммунолог.

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Жемчугов также призвал не стесняться задавать вопросы, чтобы подготовиться к уколу.

«Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо спросить срок годности вакцины, посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится, — должно быть не выше плюс четырех градусов», — пояснил медик.

Иммунолог посоветовал обратить внимание, в перчатках ли доктор и точно ли использует одноразовый шприц: «И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна из двух его дочерей испытала на себе первую вакцину. Позже стало известно, что безопасность «укола» перед регистрацией проверили лишь на 20 добровольцах.