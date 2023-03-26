Пилоту понадобилась медпомощь, рейс перенесли

Лайнер находился на стоянке. Капитан воздушного судна (КВС) запросил медицинскую помощь для второго пилота.

Информацию передали диспетчерской службе аэропорта. Что случилось со вторым пилотом — не уточняется, пишет bashinform.ru. Рейс отменили по решению авиакомпании FlyDubai.

Позднее вылет запланировали на 26 марта на 20:00. Пассажиров обеспечили всем необходимым.

Ранее в Омске экстренно посадили самолет из-за смерти командира воздушного судна.

Первому пилоту стало плохо, второй взял управление на себя. Он совершил экстренную посадку в Омске. Однако врачи констатировали смерть.

По предварительным данным, пилот умер от тромбоэмболии легочной артерии.