Пилоту понадобилась медпомощь, рейс перенесли

Лайнер находился на стоянке. Капитан воздушного судна (КВС) запросил медицинскую помощь для второго пилота.
Информацию передали диспетчерской службе аэропорта. Что случилось со вторым пилотом — не уточняется, пишет bashinform.ru. Рейс отменили по решению авиакомпании FlyDubai.
Позднее вылет запланировали на 26 марта на 20:00. Пассажиров обеспечили всем необходимым.
Ранее в Омске экстренно посадили самолет из-за смерти командира воздушного судна.
Первому пилоту стало плохо, второй взял управление на себя. Он совершил экстренную посадку в Омске. Однако врачи констатировали смерть.
По предварительным данным, пилот умер от тромбоэмболии легочной артерии.