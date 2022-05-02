Выжившего пилота-священника во время крушения самолета направили в реанимацию

Один человек погиб, второй пострадал.
По данным Telegram-каналов Kras Mash и 112, на борту были священники из храма Воскресения Христова.
«Пилот — 53-летний священнослужитель — находится в тяжелом состоянии, пассажир — дьякон — погиб на месте», — говорится в сообщениях.
Мужчины давно увлекались полетами и часто летали, но об этом полете не были уведомлены соответствующие авиаслужбы, пишет Газета.Ru.
В региональном СК сообщили, что самолет упал в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка. По другим данным — у деревни Нарва Манского района.