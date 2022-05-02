Выжившего пилота-священника во время крушения самолета направили в реанимацию

Мужчина, пострадавший накануне при крушении легкого самолета Cessna 182 в Красноярском крае, в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.

Самолет со священниками упал в Красноярском крае.

Один человек погиб, второй пострадал.

По данным Telegram-каналов Kras Mash и 112, на борту были священники из храма Воскресения Христова.

«Пилот — 53-летний священнослужитель — находится в тяжелом состоянии, пассажир — дьякон — погиб на месте», — говорится в сообщениях.

Мужчины давно увлекались полетами и часто летали, но об этом полете не были уведомлены соответствующие авиаслужбы, пишет Газета.Ru.

В региональном СК сообщили, что самолет упал в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка. По другим данным — у деревни Нарва Манского района.