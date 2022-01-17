17 января 2°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

РПЦ рекомендует по возможности отказаться от крещенских купаний

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих «с максимальной осторожностью» подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Он напомнил, что в стране продолжается пандемия коронавируса и любые массовые скопления людей нежелательны.

«Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — сказал священнослужитель в эфире «России 24».

Иларион добавил, что «вирус никуда от нас не ушел», а также что врачи предупреждают о вспышке штамма COVID-19 «омикрон» уже в феврале.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли считать, что через погружение в прорубь происходит отпущение грехов, архиерей отметил, что такое утверждение неверно, пишет bfm.ru.

«Никакого отпущения грехов через погружение в крещенскую купель не происходит. Отпущение грехов происходит в таинстве исповеди, когда вы приходите к священнику, каетесь в грехах и чистосердечно их исповедуете», — сказал митрополит.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

Между тем в Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок. В алтайском Роспотребнадзоре поддержали решение не обустраивать купель, поскольку «ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается сложной».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость