РПЦ рекомендует по возможности отказаться от крещенских купаний

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих «с максимальной осторожностью» подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году.

Он напомнил, что в стране продолжается пандемия коронавируса и любые массовые скопления людей нежелательны.

«Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — сказал священнослужитель в эфире «России 24».

Иларион добавил, что «вирус никуда от нас не ушел», а также что врачи предупреждают о вспышке штамма COVID-19 «омикрон» уже в феврале.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли считать, что через погружение в прорубь происходит отпущение грехов, архиерей отметил, что такое утверждение неверно, пишет bfm.ru.

«Никакого отпущения грехов через погружение в крещенскую купель не происходит. Отпущение грехов происходит в таинстве исповеди, когда вы приходите к священнику, каетесь в грехах и чистосердечно их исповедуете», — сказал митрополит.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

Между тем в Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок. В алтайском Роспотребнадзоре поддержали решение не обустраивать купель, поскольку «ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается сложной».