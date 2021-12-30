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Здоровье

Ртутные термометры скоро исчезнут из продажи

В России из продажи скоро исчезнут ртутные термометры, рассказали «Ведомостям» представители нескольких аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Это объясняется Минаматской конвенцией, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях.

Россия подписала документ в числе 128 стран, но пока не ратифицировала его.

В «Аптечной сети 36,6» ртутных термометров практически не осталось. В «Риглу» системные поставки прекратились с первого квартала 2021 года.

С 2020 года конвенция запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции, пишет bfm.ru.

Крупнейший производитель ртутных термометров в мире — Китай. В 2019 году на него приходилось 95,7% импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть, следует из данных ФТС.

Ранее в Минздраве объяснили, почему подорожали ртутные градусники.

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