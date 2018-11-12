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Как изменить жизнь к лучшему: программа «Легкая стройность» от санатория «Белокуръ»

Юлия — красивая молодая женщина. Много внимания уделяет уходу за собой, правильному питанию, физическим нагрузкам и различным женским процедурам. Как и для большинства представительниц прекрасного пола, для Юлии держать вес — одна из самых актуальных задач. И это понятно, ведь стройная женщина всегда выглядит моложе, да и чувствует себя здоровее. Но с возрастом поддерживать форму становится сложнее, и потому героиня, не останавливаясь на достигнутом, продолжает пробовать новые способы достижения идеального результата.

Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Константин Ильин

На вопрос, почему выбор пал на программу «Легкая стройность» санатория «Белокуръ», ответила:

Подкупило название, захотелось расслабиться: не считать калории, перестать ломать голову над новыми блюдами диеты, контролировать расход энергии, хочется, чтобы кто-то делал это за тебя! Ну и посмотреть, конечно, что получится в итоге.

Как прокомментировал врач санатория, при правильном соблюдении всех условий и режима, программа похудения действительно способствует уменьшению объемов. Можно стать меньше на 10 см за курс и потерять в весе в среднем до 5 кг. Такие результаты благоприятно влияют на общее самочувствие и настроение.

Сотрудники санатория очень радуются, когда люди уезжают с искренней улыбкой на лице. Гости часто благодарят за то, что врачи помогли правильно сбросить вес.

А теперь подробнее о слагаемых успеха!

1

Мягкое очищение организма. Для этого используется процедура «Кишечный лаваж», суть которой в приеме особого солевого энтерального раствора.

Он довольно легко вымывает основную массу плохой микрофлоры и корректирует водно-электролитный состав плазмы крови: нужные элементы поступают в кровь, ненужные выводятся наружу через кишечник, за счет этого нормализуется кислотно-щелочной баланс.

Раствор благотворно воздействует на полезную микрофлору, восстанавливает проницаемость кишечного барьера, чтобы в кровь попадали только нужные вещества и не попадали ненужные.

После генеральной уборки кишечника нормализуются обменные процессы, организм лучше усваивает питательные вещества, худеть становится проще и комфортнее.

2

Авторская диета известного специалиста, дробный прием пищи обеспечивают организм всем необходимым без превышения положенного для похудения калоража.

Отличным добавлением служит питание «Живые водоросли» — прекрасный помощник детоксикации организма, его обогащения ценными компонентами и биорегуляции.

3

Умеренные физические нагрузки: аквааэробика, занятия на тренажерах, оздоровительная ходьба и, конечно же, климатотерапия, стимулируют обмен веществ и ускоряют потерю лишних килограммов.

4

Специально подобранный набор процедур: ванны морские «Ламинария», гидромассаж и ручной антицеллюлитный массаж тела, кедровая здравница, сухая углекислая ванна, транскраниальная электростимуляция (ТЭС), прессотерапия.

И очень важный эстетический аккорд в преображении — водорослевое обертывание. Этот бесподобный, всеми любимый спа-уход с использованием геля из морских водорослей улучшает циркуляцию лимфы, стимулирует выработку эластина и коллагена, разглаживает кожу, уменьшает целлюлит и прекрасно дополняет нашу программу снижения веса.

И самое важное — впечатления о программе
  1. Это действительно «Легкая стройность». В нее просто входить и из нее не надо выходить.
  2. Не нужно долго ждать эстетического эффекта: способствует не просто уменьшению объемов тела и веса, но и улучшению состояния кожи.
  3. Отличная идея для тех, кто устал от самостоятельной борьбы с килограммами и связанным с этим напряжения. Здесь все продумано за тебя. Программа позволяет расслабиться и не переживать о съеденном и потраченном, и это — ключевой фактор успеха!
  4. Это новый опыт, своеобразный тест-драйв нового образа жизни, который может обеспечить стойкий результат и в домашних условиях. Вы убедитесь на практике, что снижение веса может быть легким и эффективным. Достаточно соблюдать доступные всем правила.

Продолжительность курса программы может составлять: 7, 10, или 12 дней в зависимости от времени, которым располагает гость, и желаемого результата.

Все подробности и условия акции можно узнать по телефонам: 8−800−700−9965 или 8−913−919−9138.

Наш сайт — belokur.ru

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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