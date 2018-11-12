Как изменить жизнь к лучшему: программа «Легкая стройность» от санатория «Белокуръ»

Юлия — красивая молодая женщина. Много внимания уделяет уходу за собой, правильному питанию, физическим нагрузкам и различным женским процедурам. Как и для большинства представительниц прекрасного пола, для Юлии держать вес — одна из самых актуальных задач. И это понятно, ведь стройная женщина всегда выглядит моложе, да и чувствует себя здоровее. Но с возрастом поддерживать форму становится сложнее, и потому героиня, не останавливаясь на достигнутом, продолжает пробовать новые способы достижения идеального результата.

На вопрос, почему выбор пал на программу «Легкая стройность» санатория «Белокуръ», ответила:

Подкупило название, захотелось расслабиться: не считать калории, перестать ломать голову над новыми блюдами диеты, контролировать расход энергии, хочется, чтобы кто-то делал это за тебя! Ну и посмотреть, конечно, что получится в итоге.

Как прокомментировал врач санатория, при правильном соблюдении всех условий и режима, программа похудения действительно способствует уменьшению объемов. Можно стать меньше на 10 см за курс и потерять в весе в среднем до 5 кг. Такие результаты благоприятно влияют на общее самочувствие и настроение.

Сотрудники санатория очень радуются, когда люди уезжают с искренней улыбкой на лице. Гости часто благодарят за то, что врачи помогли правильно сбросить вес.

А теперь подробнее о слагаемых успеха!

1 Мягкое очищение организма. Для этого используется процедура «Кишечный лаваж», суть которой в приеме особого солевого энтерального раствора. Он довольно легко вымывает основную массу плохой микрофлоры и корректирует водно-электролитный состав плазмы крови: нужные элементы поступают в кровь, ненужные выводятся наружу через кишечник, за счет этого нормализуется кислотно-щелочной баланс. Раствор благотворно воздействует на полезную микрофлору, восстанавливает проницаемость кишечного барьера, чтобы в кровь попадали только нужные вещества и не попадали ненужные. После генеральной уборки кишечника нормализуются обменные процессы, организм лучше усваивает питательные вещества, худеть становится проще и комфортнее.

2 Авторская диета известного специалиста, дробный прием пищи обеспечивают организм всем необходимым без превышения положенного для похудения калоража. Отличным добавлением служит питание «Живые водоросли» — прекрасный помощник детоксикации организма, его обогащения ценными компонентами и биорегуляции.

3 Умеренные физические нагрузки: аквааэробика, занятия на тренажерах, оздоровительная ходьба и, конечно же, климатотерапия, стимулируют обмен веществ и ускоряют потерю лишних килограммов.

4 Специально подобранный набор процедур: ванны морские «Ламинария», гидромассаж и ручной антицеллюлитный массаж тела, кедровая здравница, сухая углекислая ванна, транскраниальная электростимуляция (ТЭС), прессотерапия. И очень важный эстетический аккорд в преображении — водорослевое обертывание. Этот бесподобный, всеми любимый спа-уход с использованием геля из морских водорослей улучшает циркуляцию лимфы, стимулирует выработку эластина и коллагена, разглаживает кожу, уменьшает целлюлит и прекрасно дополняет нашу программу снижения веса.

И самое важное — впечатления о программе Это действительно «Легкая стройность». В нее просто входить и из нее не надо выходить. Не нужно долго ждать эстетического эффекта: способствует не просто уменьшению объемов тела и веса , но и улучшению состояния кожи. Отличная идея для тех , кто устал от самостоятельной борьбы с килограммами и связанным с этим напряжения. Здесь все продумано за тебя. Программа позволяет расслабиться и не переживать о съеденном и потраченном , и это — ключевой фактор успеха! Это новый опыт , своеобразный тест-драйв нового образа жизни , который может обеспечить стойкий результат и в домашних условиях. Вы убедитесь на практике , что снижение веса может быть легким и эффективным. Достаточно соблюдать доступные всем правила.

Продолжительность курса программы может составлять: 7, 10, или 12 дней в зависимости от времени, которым располагает гость, и желаемого результата.

Все подробности и условия акции можно узнать по телефонам: 8−800−700−9965 или 8−913−919−9138.

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