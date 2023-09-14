Назвали самый важный компонент грудного молока для ребенка

Специалисты выявили компонет, который важен для хорошей работы кишечника ребенка.

В ходе исследования они изучили состав молока 23 матерей. А также образцы микробиома их детей.

Специалисты сделали упор на девять молочный белков, включая остеопонтин, лактальбумин и κ-казеин, так как эти элементы способствуют раннему развитию ребенка.

В результате авторы заметили, что между молоком матери и кишечником ребенка есть сходство. Различия в белковом составе грудного молока у разных женщин объясняют различия в количестве полезных микробов в кишечнике их детей.

Эти белки играют важную роль в кишечном иммунитете людей.

Полностью ознакомиться с исследованием можно тут.

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