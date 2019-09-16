Самого опытного российского космонавта исключили из отряда

Такое решение приняла главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов, сообщает РИА Новости. Причина — состояние здоровья.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко, отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин устранить замечания врачей, ответил, что решение комиссии окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.

Ранее Юрчихин рассказывал, что к его здоровью возникли вопросы. В то же время он хотел бы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию — например, облететь Луну, пишет znak.com.

60-летний Федор Юрчихин был в космосе пять раз в составе различных экспедиций МКС. Впервые он побывал на орбите в 2002 году, а последний полет космонавт совершил в 2017 году. Суммарная продолжительность его полетов составила 672 дня 21 час. За это время он совершил 9 выходов в открытый космос общей длительностью почти 60 часов.

Космонавты работают в открытом космосе. Александр Герст , vk.com/prokopyev_iss

Всего на сегодняшний день отряд космонавтов насчитывает 25 человек. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.

Первый отряд

Решение о создании первого отряда космонавтов было принято в СССР в 1959 году. Заявления подали около 3500 летчиков. Полностью все этапы медицинского обследования прошли 29 человек. 11 января 1960 года был утвержден персональный состав первого отряда, который состоял из 20 человек.