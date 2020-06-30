Шесть больниц открыли для обычных пациентов в Алтайском крае

Соответствующее поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который также руководит оперативным штабом.
«Начался поэтапный переход медицинских учреждений на оказание плановой медицинской помощи», — отметили в региональном минздраве.
С 30 июня к такой «плановой работе» допустили следующие медучреждения:
- КГБУЗ «Алейская ЦРБ»;
- КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»;
- КГБУЗ «Ельцовская ЦРБ»;
- КГБУЗ «Косихинская ЦРБ»;
- КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева»;
- КГБУЗ «Красногорская ЦРБ».
В оперштабе уточнили, что предусмотрено 3 этапа, на каждом их которых будут увеличивать количество медучреждений и расширять перечень медуслуг в каждой больнице.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края рассказал, когда возобновят плановую помощь в больницах и поликлиниках.