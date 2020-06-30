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Здоровье

Шесть больниц открыли для обычных пациентов в Алтайском крае

С 30 июня в Алтайском крае допустили к оказанию плановой медицинской помощи первые шесть ЦРБ, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Соответствующее поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который также руководит оперативным штабом.

«Начался поэтапный переход медицинских учреждений на оказание плановой медицинской помощи», — отметили в региональном минздраве.

С 30 июня к такой «плановой работе» допустили следующие медучреждения:

  • КГБУЗ «Алейская ЦРБ»;
  • КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»;
  • КГБУЗ «Ельцовская ЦРБ»;
  • КГБУЗ «Косихинская ЦРБ»;
  • КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева»;
  • КГБУЗ «Красногорская ЦРБ».

В оперштабе уточнили, что предусмотрено 3 этапа, на каждом их которых будут увеличивать количество медучреждений и расширять перечень медуслуг в каждой больнице.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края рассказал, когда возобновят плановую помощь в больницах и поликлиниках.

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