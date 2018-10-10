Полезные свойства шиповника
У шиповника есть три основных положительных свойства.
- Содержит бета-каротин. Его употребление влияет на здоровье глаз, желудка и мочеполовой системы, сохраняет иммунитет и многое другое.
- Славится большим содержанием витамина С, который препятствует появлению морщин и дряблости кожи. Плоды шиповника содержат минимум в 10 раз больше витамина С.
- Содержит грубое волокно — косточки. Попадая в наш организм, грубые волокна поглощают из желудка часть холестерина и желчных кислот, оказывают положительное воздействие на микрофлору кишечника.
Чем опасен шиповник?
К употреблению шиповника нужно относиться с большой осторожностью. Если у вас повышенное артериальное давление лучше заменить спиртовые настойки шиповника настойками на воде.
Длительное употребление препаратов из шиповника негативно сказывается на печени. Они противопоказаны и людям, которые склонны к тромбооразованию. Тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, тоже рекомендуется быть осторожными.
Лучше всего перед употреблением шиповника обратиться к лечащему врачу.
Как и когда собирать шиповник?
Самое подходящее время для сбора плодов шиповника — с августа по октябрь. Чашелистики подскажут созрело ли растение. Оттопыренные сигнализируют о том, что сейчас в плодах содержится наибольшее количество аскорбиновой кислоты — как раз то, что нам нужно.
Ягоды должны быть ярко-оранжевыми или красными, а так же плотными на ощупь. Следует обратить внимание на место сбора шиповника. Плоды впитывают в себя вредные вещества, поэтому кустарник должен расти вдали от дорог.
Собирать плоды шиповника лучше с плодоножками и остатками чашечки. Удаляют их после просушки, когда они легко отделяются.
Как правильно заваривать шиповник?
Оптимальный вариант использования шиповника — заваривание. Заранее высушенные плоды шиповника необходимо перекрутить или порезать — так они отдадут напитку больше витаминов. Их нужно залить кипятком и дать настояться ночь. Такой напиток можно пить в течении месяца до еды по 2−3 раза в день.
Но больше всего пользы вы получите от свежих плодов шиповника. 10 ягод составляют суточную норму витамина С для человека. Варка полностью убивает полезные свойства плода, а засушивать ягоду в духовке можно только при температуре не более 60 градусов.