Встретить шиповника можно во дворах, на дачах и даже вдоль дорог. Кто-то считает его «сорняком», а кто-то с удовольствием делает настойки, отвары и сиропы из плодов этого кустарника. О том кому, где и когда искать шиповник, и что с ним делать — в материале altapress.ru

Полезные свойства шиповника

У шиповника есть три основных положительных свойства.

Содержит бета-каротин. Его употребление влияет на здоровье глаз , желудка и мочеполовой системы , сохраняет иммунитет и многое другое. Славится большим содержанием витамина С , который препятствует появлению морщин и дряблости кожи. Плоды шиповника содержат минимум в 10 раз больше витамина С. Содержит грубое волокно — косточки. Попадая в наш организм , грубые волокна поглощают из желудка часть холестерина и желчных кислот , оказывают положительное воздействие на микрофлору кишечника.

Чем опасен шиповник?

К употреблению шиповника нужно относиться с большой осторожностью. Если у вас повышенное артериальное давление лучше заменить спиртовые настойки шиповника настойками на воде.

Длительное употребление препаратов из шиповника негативно сказывается на печени. Они противопоказаны и людям, которые склонны к тромбооразованию. Тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, тоже рекомендуется быть осторожными.

Лучше всего перед употреблением шиповника обратиться к лечащему врачу.

Шиповник. СС0

Как и когда собирать шиповник?

Самое подходящее время для сбора плодов шиповника — с августа по октябрь. Чашелистики подскажут созрело ли растение. Оттопыренные сигнализируют о том, что сейчас в плодах содержится наибольшее количество аскорбиновой кислоты — как раз то, что нам нужно.

Ягоды должны быть ярко-оранжевыми или красными, а так же плотными на ощупь. Следует обратить внимание на место сбора шиповника. Плоды впитывают в себя вредные вещества, поэтому кустарник должен расти вдали от дорог.

Собирать плоды шиповника лучше с плодоножками и остатками чашечки. Удаляют их после просушки, когда они легко отделяются.

Шиповник. СС0

Как правильно заваривать шиповник?

Оптимальный вариант использования шиповника — заваривание. Заранее высушенные плоды шиповника необходимо перекрутить или порезать — так они отдадут напитку больше витаминов. Их нужно залить кипятком и дать настояться ночь. Такой напиток можно пить в течении месяца до еды по 2−3 раза в день.

Но больше всего пользы вы получите от свежих плодов шиповника. 10 ягод составляют суточную норму витамина С для человека. Варка полностью убивает полезные свойства плода, а засушивать ягоду в духовке можно только при температуре не более 60 градусов.