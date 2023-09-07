7 сентября
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Здоровье

Ковид уже не страшен. Сибирские медики выявили четыре новых штамма гриппа

После пандемии коронавируса людей уже не напугать новостями о заболеваниях, но появляются новые вирусы. Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что до конца 2023 года придут четыре новых штамма гриппа, которые представляют смертельную опасность.

Легкие, организм, коронавирус.
Легкие, организм, коронавирус.
СС0

Речь идет о штаммах свиного гриппа, гонконгского гриппа, вирусе гриппа группы B-Victoria и вирусе гриппа группы B-Yamagata. Болезнь, которая будет вызвана этими болезнями может перетекать в пневмонию, сообщает "Комсомольская Правда".

Однако специалисты не согласны с тем, что новые штаммы несут какую-то серьезную опасность.

Врачи советуют не перемерзать лишний раз и укреплять иммунитет.

Конечно, лучшее лечение - это профилактика. Ежегодно нужно делать прививку перед подъемом заболеваемостей.

Осенью снова начнет распространяться коронавирус. Доминировать скорее всего будет подвид «омикрона» под названием «эрис», который выявили в России в августе этого года. Ужасных последствий не будет. Переносить заболевания большинство людей будет как обычную простуду.

Последние штаммы коронавируса ослабли и не несут сильного вреда людям.

За последние месяцы заражений коронавирусом практически нет.

Однако это все же не значит, что к болезням нужно относиться беспечно.

«Эрис» мало отличается от исходного «омикрона», но поражает в первую очередь людей из групп риска: пожилые, люди с серьезными хроническими заболеваниями почек, сердца, печени, а также больные диабетом.

Ранее роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих из-за рубежа.

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