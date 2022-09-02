Сибирские врачи успешно провели уникальную операцию на открытом бьющемся сердце

Уникальная и при этом срочная операция на сердце потребовалась 60-летней женщине в Кемеровской области, сообщает «sibdepo.ru».

Пациентка в тяжелом состоянии поступила ночью в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи немедленно отправили ее на операцию.

Как сообщили медики, сама операция проходила в течение трех часов. Врачам пришлось сделать тромбоэмболию легочной артерии и её ветвей при искусственном кровообращении без пережатия аорты, то есть — на бьющемся сердце.

Сейчас женщина находится в реанимации, ее состояние медицинские работники оценивают как стабильное.

Ранее новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце двухлетней девочки.