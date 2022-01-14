Сибирский священник заявил, что ковида в храме нет

«Не нужно бояться ходить в храм. Ковида в храме нет. Вы можете заболеть в автобусе, магазине, на рынке. Но я всегда говорю, что если вы болеете, то не приходите, соблюдайте изоляцию. Надо беречься, но не надо бояться ходить в храм. Если ты боишься, тогда лучше не приходить. Не надо бояться причащаться, это все чистое, все святое», — сказал Владимир в телепрограмме «Благовест. Слово Пастыря», пишет «СуперОмск».