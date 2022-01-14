14 января -16°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Сибирский священник заявил, что ковида в храме нет

Митрополит Омский и Таврический Владимир заявил, что не стоит опасаться идти в церковь, поскольку коронавируса там нет, поскольку все «чистое и святое».

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

«Не нужно бояться ходить в храм. Ковида в храме нет. Вы можете заболеть в автобусе, магазине, на рынке. Но я всегда говорю, что если вы болеете, то не приходите, соблюдайте изоляцию. Надо беречься, но не надо бояться ходить в храм. Если ты боишься, тогда лучше не приходить. Не надо бояться причащаться, это все чистое, все святое», — сказал Владимир в телепрограмме «Благовест. Слово Пастыря», пишет «СуперОмск».

Он также заметил, что священники не болеют ковидом, а умерший священнослужитель заразился коронавирусом от своей семьи, пишет Тайга.инфо.

Ранее после полного курса вакцинации от ковида умер российский священник. Между тем Жириновский призвал запереть все храмы, чтобы снизить смертность в стране.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость