Сибиряка, сбежавшего из больницы из-за коронавируса, обследуют по решению суда

В Республике Тыва жителя Кызыла в принудительном порядке отправили на обследование в инфекционную больницу, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Мужчина накануне прилетел домой после посещения Бали, Гонконга и Пекина. Вскоре заболел. У него были типичные симптомы вирусного заболевания: насморк, сухой кашель и температура.

Поэтому, как отметили в Роспотребнадзоре, медики заподозрили смертельно опасную инфекцию. Но пациент сбежал из больницы не дождавшись анализов.

«После инцидента был подан иск в суд о принудительном помещении под медицинское наблюдение гражданина, который может представлять опасность для окружающих, с изоляцией на 14 дней до получения окончательных результатов лабораторных исследований», — рассказали в ведомстве.

Полицейские сопроводили больного в стационар прямо из зала суда.

Медики также намерены выявить всех, с кем мог контактировать больной и заставить их пройти обследование на коронавирус.

По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 82 164 человека, погибли — 2 801, выздоровели — 32 872. Для сравнения, 4 февраля данные были такими — 20 677 человек инфицированы, 427 погибли и 697 выздоровели. Некоторые ученые уверены, что истинные масштабы эпидемии скрывают. Треть населения Земли может заразиться коронавирусом, считают в ВОЗ.

На данный момент в Туве ни одного зараженного коронавирусом не выявлено.