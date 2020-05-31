Скандальной информацией о сокращении алтайских докторов и переводе их в уборщики заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Алтайского края проводит проверку опубликованной СМИ информации о возможном ущемлении трудовых прав врачей из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Как сообщал altapress.ru, заслуженным докторам предложили с 1 июня либо уволиться, либо перейти на свободные вакансии уборщиков или санитаров.

Эту скандальную историю поведал главный детский ортопед и травматолог Арсен Осипов в видеообращении. Уведомление с предложением сделать выбор (уволиться или пойти на неквалифицированную работу) он и другие врачи получили от главврача центра.

Осипов сказал, что подписал заявление и готов выйти с 1 июня на работу уборщиком территории центра. «Работа на свежем вохдухе полезна», — иронизировал он.

Однако в дальнейшем главврач центра Константин Смирнов оперативно распространил среди коллег по WhatsApp свой комментарий. Он объяснил, что приказ о реорганизации отделения подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Арсен Осипов. Скан видеообращения.

И что он, главврач, неоднократно беседовал с коллективом отделения, разъяснял суть происходящих реформ и всем врачам сообщил, что за ними сохранятся рабочие места. В том числе профессору Осипову.

А уведомления об увольнении с 1 июня или предложении другой работы Смирнов назвал необходимой для реорганизации формальностью.

Меж тем, информацией заинтересовался сначала следственный комитет, который взялся ее проверить. А теперь еще и прокуратура — по поручению прокурора края Александра Руднева.

При проведении проверки будет оценено соблюдение трудовых прав медицинских работников. При подтверждении нарушений принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, — сказали в прокуратуре.

В минздраве Алтайского края информацию об увольнении врачей опровергли. Там сообщили, что с 1 июня в центре начнет работать отделение травматологии и ортопедии на 50 коек. Ранее здесь было отделение на 30 коек. В связи с этим проходит реорганизация. Все сотрудники центра остаются на своих местах.

В то же время трудовое законодательство обязывает уведомить каждого члена коллектива об изменениях и предложить вакантные должности, сообщили в минздраве края.

Иначе говоря, в том, что высококвалифицированным докторам предложили должности уборщиков и санитаров (пусть даже для проформы), в ведомстве не увидели никакой проблемы.