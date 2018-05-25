Здоровье

Скворцова: мужчины в России стали жить дольше на целый год

Сегодня, 22:04.
Здоровье

В 2017 году продолжительность жизни в России увеличилась на 0,8 года, а мужчины стали жить дольше на целый год. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Ольга Голодец и Вероника Скворцова.
Ольга Голодец и Вероника Скворцова. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам министра, продлить биологический период детства до 30 лет поможет профилактика заболеваний и здоровый образ жизни: борьба с курением, с алкоголем и перестройка двигательной активности человека. В настоящее время этот период составляет 21 год.

"Профилактика заболеваний в России должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство — с 21 года до 30 лет, активный возраст — до 60-80 лет", — пояснила Скворцова.

Вклад программы по формированию здорового образа жизни в продолжительность жизни человека, по оценкам различных экспертов, составляет 65-70%.

К опосредованным факторам, влияющим на продолжительность жизни, по словам министра, относится "экономическое развитие, экономический вклад и финансовая поддержка здравоохранения и социальная детерминанта".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus