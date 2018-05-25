Скворцова: мужчины в России стали жить дольше на целый год

В 2017 году продолжительность жизни в России увеличилась на 0,8 года, а мужчины стали жить дольше на целый год. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.
По словам министра, продлить биологический период детства до 30 лет поможет профилактика заболеваний и здоровый образ жизни: борьба с курением, с алкоголем и перестройка двигательной активности человека. В настоящее время этот период составляет 21 год.
"Профилактика заболеваний в России должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство — с 21 года до 30 лет, активный возраст — до 60-80 лет", — пояснила Скворцова.
Вклад программы по формированию здорового образа жизни в продолжительность жизни человека, по оценкам различных экспертов, составляет 65-70%.
К опосредованным факторам, влияющим на продолжительность жизни, по словам министра, относится "экономическое развитие, экономический вклад и финансовая поддержка здравоохранения и социальная детерминанта".