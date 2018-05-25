Скворцова: мужчины в России стали жить дольше на целый год

По словам министра, продлить биологический период детства до 30 лет поможет профилактика заболеваний и здоровый образ жизни: борьба с курением, с алкоголем и перестройка двигательной активности человека. В настоящее время этот период составляет 21 год.

"Профилактика заболеваний в России должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство — с 21 года до 30 лет, активный возраст — до 60-80 лет", — пояснила Скворцова.

Вклад программы по формированию здорового образа жизни в продолжительность жизни человека, по оценкам различных экспертов, составляет 65-70%.

К опосредованным факторам, влияющим на продолжительность жизни, по словам министра, относится "экономическое развитие, экономический вклад и финансовая поддержка здравоохранения и социальная детерминанта".