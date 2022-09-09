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Здоровье

730 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за 8 сентября ковидом заболели 730 человек. Об этом рассказали в опершатабе.

Коронавирус
Коронавирус
СС0

Из 730 госпитализировали 67 человек. При этом выздоровели 727 человек. Летальных исходов не зафиксировали.

В России за 8 сентября заболели 52,1 тыс. человек. Умерли — 96.

Ранее за сутки заболели 724 человека.

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