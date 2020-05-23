СМИ: у 38 студентов медобщежития в Барнауле выявили COVID-19

Положительные тесты на COVID-19 получили 38 студентов, проживающие в общежитии № 3 Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ), пишет «Алтайская правда».

Эту информацию подтвердили изданию в медуниверситете.

Сначала коронавирус выявили у пятикурсника, который вдобавок работает медбратом в одной из барнаульских больниц.

После подтвержденных тестов студента поместили в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн».

В тот же день у 247 студентов, проживающих в общежитии были взяты тесты, по результатом которых у еще 37 человек выявили коронавирус нового типа.

У всех заразившихся заболевание протекает бессимптомно. Где проходят лечение студенты, издание не уточняет.

На данный момент общежитие № 3 АГМУ закрыто на карантин, и в настоящий момент там находятся 210 студентов, подтвердила исполняющая обязанности ректора АГМУ Ирина Шереметьева.

У всех, кто сейчас находится в общежитии, тест на коронавирус дал отрицательный результат. Руководство АГМУ обеспечивает студентов трехразовых горячим питанием. Профсоюз вуза передал в общежитие необходимое количество питьевой воды.

Карантин в общежитии продлится две недели. В здании проведена дезинфекция.

20 мая оперштаб по коронавирусу сообщал, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в общежитии медуниверситета в Барнауле выросло до 12.

По официальной информации, среди студентов обнаружили девушку, у которой подтвердился коронавирус. О медбрате-пятикурснике оперштаб не заявлял.

На 23 мая в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 1254 человека, говорится в сообщении оперштаба.