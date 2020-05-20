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20 мая
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Жизнь

Коронавирус нашли у 12 студентов, проживающих в общежитии Алтайского медуниверситета

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в общежитии медуниверситета в Барнауле выросло до 12, сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб.

Общежитие №3 АГМУ.
Общежитие №3 АГМУ.
https://yandex.by/maps

Напомним, общежитие № 3 Алтайского медуниверситета по улице Чкалова, 36 закрыли на карантин. Среди студентов обнаружили девушку, у которой подтвердился коронавирус.

«Из контактных со студентом при лабораторном обследовании положительные результаты получены еще по 11 проживающим в общежитии, все они госпитализированы», — рассказали в оперштабе.

200 контактных лиц, проживающих в общежитии в настоящее время, изолированы.

Ранее студентка, оказавшаяся в карантинной ловушке, рассказала altapress.ru, что вечером 18 мая по громкоговорителю жильцам сказали оставаться в комнатах, так как врачи придут брать мазки.

«Здание переведено на функционирование по типу обсерватора, выход студентов запрещен. Этажи изолированы друг от друга. Питание прлживающим в общежитии доставляется на этажи в одноразовой посуде. Усилен дезинфекционный режим на этажах — в туалетах, умывальных комнатах, коридорах. Обеспечено наличие кожных антисептиков комнатах», — сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Также в ведомстве уточнили, что персонал общежития оставлен на работе на 14 дней.

Общежитие № 3 АлтГМУ разделено на два крыла. В малом крыле каждого этажа 21 комната, а в большом крыле — по 30 комнат. Здание рассчитано на 630 студентов, часть из которых разъехалась.

Ранее в оперштабе сообщили о том, что у работника Алтайского шинного комбината выявили коронавирус, контактных заводчан отстраняют от работы.

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