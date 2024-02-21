Солнце на паузе? Когда космическая буря дерзко и внезапно ударит по безмятежным россиянам

Солнце «взяло паузу» после всплеска активности, заявили астрофизики. Однако расслабляться не стоит — последние внезапные магнитные бури доказали, что могут внести корректировку в безмятежную обстановку.

Геомагнитное поле будет оставаться спокойным до 23 февраля, указывает bfm.ru. И штиль не означает перерыва во вспышечной активности в целом.

Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке. Работающим — сделать себе щадящий график.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять алкоголь,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

И в такие дни не исключена "зрелищная часть" этого геомагнитного шторма — северное сияние.

Ранее исследователи показали выброс солнечной плазмы.

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