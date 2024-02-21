Солнце на паузе? Когда космическая буря дерзко и внезапно ударит по безмятежным россиянам

Геомагнитное поле будет оставаться спокойным до 23 февраля, указывает bfm.ru. И штиль не означает перерыва во вспышечной активности в целом.
Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке. Работающим — сделать себе щадящий график.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
Как защититься:
- не употреблять алкоголь,
- пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.
В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.
Радиация
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
Точная электроника
Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.
И в такие дни не исключена "зрелищная часть" этого геомагнитного шторма — северное сияние.
Ранее исследователи показали выброс солнечной плазмы.
Самое важное - в нашем Telegram-канале