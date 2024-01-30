Внезапно произошло изменение класса затяжной магнитной бури. Когда врежет шторм

Это особенно почувствовали метеозависимые люди. Плюс ко всему — полнолуние, которое оказывает негативное влияние на здоровье пожилых людей. Но Луна уже два дня идет на спад. А вот магнитная буря продолжается.

Однако уже 30 января, по всей видимости, и магнитная буря утихомирится. Хотя еще 26 января у нее был класс K-Index 4. Но наступило внезапное изменение класса в меньшую сторону.

Ранее мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Вспышка

Между тем 29 января мощная вспышка произошла на Солнце.

Вспышка продлилась 61 минуту. От нее произошло вторжение в околоземное космическое пространство: нарушилась коротковолновая радиосвязь.

Эта вспышка стала второй за ночь. Ранее астрономы зафиксировали солнечную активность длительностью 28 минут.

Соответственно, дня через три Землю атакуют геоудары.

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