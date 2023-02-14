Сообщения об ампутации кистей Костомарову прокомментировала его мать

Мать олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова отреагировала на сообщения СМИ об ампутации кистей фигуристу, указывает Газета.Ru.

По словам Валентины Костомаровой, половина всего, что пишут о ее сыне, — неправда, пишет Telegram-канал Shot. Тем самым она опровергла ранее появившиеся публикации.

Также мама сказала, что придет время и родственники расскажут, что на самом деле произошло.

По сообщению РИА Новости, врачи ампутировали олимпийскому чемпиону несколько пальцев на руках, но не кисти целиком.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил «Комсомольской правде», что кисти рук Костомарова не удалось спасти. Некроз погубил сначала стопы спортсмена, а затем добрался до рук. Чтобы спасти чемпиона, врачам пришлось их ампутировать.

Официального подтверждения этой операции нет. Оксана Домнина заявила, что Костомаров, когда поправится, сам расскажет о своем здоровье.

Что произошло

46-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Также сообщалось, что 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.

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