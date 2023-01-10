10 января
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Здоровье

Состояние Никиты Михалкова ухудшилось

Никита Михалков находится в реанимации уже пятый день. У режиссера возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.

Никита Михалков.
Никита Михалков.
кадр из фильма "Статский советник"

Как сообщает Mash, после КТ легких у Михалкова обнаружили рост пораженных участков. По информации «Московского комсомольца», у режиссера подтвердили коронавирус. Врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония.

Также у Михалкова мерцательная аритмия. У него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать.

Сейчас режиссер находится в городской клинической больнице № 52 в районе Щукино. Им занимаются те же врачи, которые в прошлом году спасли певицу МакSим.

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