Состояние Никиты Михалкова ухудшилось

Никита Михалков находится в реанимации уже пятый день . У режиссера возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем.

Как сообщает Mash, после КТ легких у Михалкова обнаружили рост пораженных участков. По информации «Московского комсомольца», у режиссера подтвердили коронавирус. Врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония.

Также у Михалкова мерцательная аритмия. У него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать.

Сейчас режиссер находится в городской клинической больнице № 52 в районе Щукино. Им занимаются те же врачи, которые в прошлом году спасли певицу МакSим.