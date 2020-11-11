Специалисты оценили ситуацию с фазой роста и пиком коронавируса

«После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев, заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов», — сказала Пшеничная.
Рост заболеваемости коронавирусом в регионах страны начался в разное время, пишет bfm.ru. Поэтому его пик придется на разные периоды.
В отдельных регионах РФ этапы роста могут колебаться в пределах 2−3 недель.
Коронавирусное плато продлится до весны, и нас ждет третья волна заболеваемости. При этом она будет не последняя, заявил ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Третья волна коронавируса может произойти в марте, когда начнется сезонное обострение респираторных заболеваний.
Коронавирус будет проявлять сезонность и возвращаться, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.