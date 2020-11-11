Специалисты оценили ситуацию с фазой роста и пиком коронавируса

«После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев, заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов», — сказала Пшеничная.