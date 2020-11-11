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Здоровье

Специалисты оценили ситуацию с фазой роста и пиком коронавируса

Говорить о пике по заболеваемости СOVID-19 в России пока рано, поскольку ситуация с заражениями оказалась крайне нестабильной, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Медицина, коронавирус.
Медицина, коронавирус.
СС0

«После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев, заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов», — сказала Пшеничная.

Рост заболеваемости коронавирусом в регионах страны начался в разное время, пишет bfm.ru. Поэтому его пик придется на разные периоды.

В отдельных регионах РФ этапы роста могут колебаться в пределах 2−3 недель.

Коронавирусное плато продлится до весны, и нас ждет третья волна заболеваемости. При этом она будет не последняя, заявил ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Третья волна коронавируса может произойти в марте, когда начнется сезонное обострение респираторных заболеваний.

Коронавирус будет проявлять сезонность и возвращаться, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

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