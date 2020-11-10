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Здоровье

Стоит ли опасаться четвертой волны коронавируса, рассказал эксперт

Коронавирус будет проявлять сезонность и возвращаться, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Однако четвертой волны не будет, считает специалист.

«Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр», — заявил Гультяев радио Sputnik.

Коронавирусное плато продлится до весны, и нас ждет третья волна заболеваемости. При этом она будет не последняя, заявил ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Третья волна коронавируса может произойти в марте, когда начнется сезонное обострение респираторных заболеваний.

«Идеальный вариант был бы, конечно, если бы к марту, к очередному сезонному , — третью волну, которая менее насыщенна и менее бурная в плане количества заболевших», — сказал Проценко.

По его словам, если к этому моменту появится эффективная вакцина, то к июню Россия может выйти из эпидемии.

Статистика

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли.

Вакцины

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, пишет Газета.Ru. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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