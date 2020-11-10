Стоит ли опасаться четвертой волны коронавируса, рассказал эксперт

Однако четвертой волны не будет, считает специалист.

«Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр», — заявил Гультяев радио Sputnik.

Коронавирусное плато продлится до весны, и нас ждет третья волна заболеваемости. При этом она будет не последняя, заявил ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Третья волна коронавируса может произойти в марте, когда начнется сезонное обострение респираторных заболеваний.

«Идеальный вариант был бы, конечно, если бы к марту, к очередному сезонному , — третью волну, которая менее насыщенна и менее бурная в плане количества заболевших», — сказал Проценко.

По его словам, если к этому моменту появится эффективная вакцина, то к июню Россия может выйти из эпидемии.

Статистика

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли.

Вакцины

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, пишет Газета.Ru. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».