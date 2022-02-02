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Здоровье

Список продуктов. Что можно и нельзя есть, если заболел COVID-19

При COVID-19 от некоторых продуктов следует отказаться. Что можно и нельзя есть во время болезни, рассказал академик РАН и научный руководитель Центра питания и биотехнологий Виктор Тугельян.

Сосиски.
Сосиски.
Открытые источники.
1
Что полезно есть при коронавирусе?

Тугельян заявил «Известиям», что при ковиде организму нужны витамины для укрепления иммунитета. Чтобы «получить» их, в день академик РАН рекомендует съедать 400−600 граммов фруктов.

А если, кроме COVID-19, у человека проблемы с ЖКТ, ему следует есть больше квашеной капусты. Кроме того, при нарушении микрофлоры кишечника полезны кисломолочные продукты — особенно простокваша и йогурты.

2
А какие продукты вредны для больных ковидом?

По словам Виктора Тугельяна, при коронавирусе иммунитет угнетают сладости, соленое и острое, а также сосиски с высоким содержанием трансжиров. Лучше отказаться от консервированных овощей, потому что в них содержатся уксус и «значительное количество соли».

Соль.
Соль.
CC0

«Многие блюда кавказской, тайской и индийской кухни — острые, с большим количеством соли. Надо избегать острых блюд, не провоцировать организм на какие-то нежелательные реакции, успокоить желудочно-кишечный тракт», — подчеркнул научный руководитель Центра питания и биотехнологий.

3
Общая рекомендация. Каким должно быть питание при COVID-19?

«В общих чертах — должно быть полноценное питание (при ковиде. — Прим. ред.), удовлетворяющее все потребности человека в пищевых и биологически активных веществах адекватно его энерготратам. Это база, из которой формируется прочный иммунитет, адаптационный потенциал, помогающий организму сопротивляться любым неблагоприятным факторам, включая вирусы», — отметил Тугельян.

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