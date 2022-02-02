Список продуктов. Что можно и нельзя есть, если заболел COVID-19

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Что полезно есть при коронавирусе?

Тугельян заявил «Известиям», что при ковиде организму нужны витамины для укрепления иммунитета. Чтобы «получить» их, в день академик РАН рекомендует съедать 400−600 граммов фруктов.

А если, кроме COVID-19, у человека проблемы с ЖКТ, ему следует есть больше квашеной капусты. Кроме того, при нарушении микрофлоры кишечника полезны кисломолочные продукты — особенно простокваша и йогурты.