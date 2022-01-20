О главной ошибке россиян в разгар волны «омикрона» рассказал теледоктор

Он рассказал, что получил СМС-сообщение о росте числа заболевших COVID-19 в Москве и что при недомогании можно посетить врача в поликлинике без записи. По мнению Мясникова, таким вариантом следует пользоваться лишь в определённых случаях.
«Зачем при симптомах ОРВИ и температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу — зачем? Что вы ждете от такого обращения? Чтобы вас успокоили, заверили, что все хорошо, и дали те же капельки в нос и парацетамол?» — поинтересовался медик.
По мнению Мясникова, наплыв такого рода пациентов может создать сложности для эффективной работы амбулаторных служб, пишет News.ru.
«Понимаю: мы все вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверений, что все будет хорошо», — констатировал он.
Ранее Мясников призвал не госпитализировать заболевших «омикроном» и объяснил почему.