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Здоровье

О главной ошибке россиян в разгар волны «омикрона» рассказал теледоктор

При симптомах ОРВИ лучше соблюдать домашний режим, а в медицинское учреждение обращаться только при температуре выше 38 градусов, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Тelegram-канале .

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

Он рассказал, что получил СМС-сообщение о росте числа заболевших COVID-19 в Москве и что при недомогании можно посетить врача в поликлинике без записи. По мнению Мясникова, таким вариантом следует пользоваться лишь в определённых случаях.

«Зачем при симптомах ОРВИ и температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу — зачем? Что вы ждете от такого обращения? Чтобы вас успокоили, заверили, что все хорошо, и дали те же капельки в нос и парацетамол?» — поинтересовался медик.

По мнению Мясникова, наплыв такого рода пациентов может создать сложности для эффективной работы амбулаторных служб, пишет News.ru.

«Понимаю: мы все вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверений, что все будет хорошо», — констатировал он.

Ранее Мясников призвал не госпитализировать заболевших «омикроном» и объяснил почему.

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