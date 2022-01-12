Названы продукты, делающие кожу дряблой, пятнистой и морщинистой

Нутрициолог Екатерина Маслова назвала РИА «Новости» четыре продукта, при регулярном употреблении которых быстро ухудшается состояние кожи.

Маслова отметила, что в первую очередь необходимо из рациона исключить сахар.

«Он превращает коллагеновые волокна в нашей коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже», — пояснила эксперт.

Алкоголь обезвоживает кожу, а при злоупотреблении приводит к отекам и проявлению сосудистой сетки на лице.

«Третий враг — глютен: любимые многими булки, багеты и макароны помимо отеков в области щек обещают пигментные пятна и провоцируют развитие заболевания розацеа. Ну, а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте», — подчеркнула специалист.

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