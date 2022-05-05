Способы избавиться от неприятного запаха тела назвала врач

Эксперт рекомендует пересмотреть свой рацион. Это связано с тем, что запах тела нередко зависит от пищи.

Так, при обильном употреблении продуктов, богатых серой, тело может пахнуть тухлыми яйцами. Иногда появление неприятного запаха провоцируют кофеин, специи, острый соус и алкоголь.

«Острая пища и алкоголь усиливают потоотделение. Поэтому, если вы планируете провести время в кругу родных и близких, стоит отказаться от этих продуктов», — посоветовала Коулман.

Стресс и прием некоторых лекарств также вызывают повышенное потоотделение и, соответственно, усиливают неприятный запах тела. Чтобы этого избежать, специалисты советуют меньше нервничать по пустякам и не принимать медицинские препараты без необходимости.

К неприятному запаху тела могут приводить и одежда из искусственных недышащих тканей, инфекционные или хронические заболевания, несоблюдение элементарных правил гигиены, пишет Lenta.ru.

Этого можно избежать, если вовремя проходить медицинские обследования, не запускать болезни, выбирать соответствующую одежду и регулярно принимать душ.

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