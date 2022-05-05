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Здоровье

Способы избавиться от неприятного запаха тела назвала врач

Диетолог Джанет Коулман назвала способы избавиться от неприятного запаха тела, пишет Eat This, Not That!

Душ. Воды нет.
Душ. Воды нет.
pexels.com

Эксперт рекомендует пересмотреть свой рацион. Это связано с тем, что запах тела нередко зависит от пищи.

Так, при обильном употреблении продуктов, богатых серой, тело может пахнуть тухлыми яйцами. Иногда появление неприятного запаха провоцируют кофеин, специи, острый соус и алкоголь.

«Острая пища и алкоголь усиливают потоотделение. Поэтому, если вы планируете провести время в кругу родных и близких, стоит отказаться от этих продуктов», — посоветовала Коулман.

Стресс и прием некоторых лекарств также вызывают повышенное потоотделение и, соответственно, усиливают неприятный запах тела. Чтобы этого избежать, специалисты советуют меньше нервничать по пустякам и не принимать медицинские препараты без необходимости.

К неприятному запаху тела могут приводить и одежда из искусственных недышащих тканей, инфекционные или хронические заболевания, несоблюдение элементарных правил гигиены, пишет Lenta.ru.

Этого можно избежать, если вовремя проходить медицинские обследования, не запускать болезни, выбирать соответствующую одежду и регулярно принимать душ.

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