Спутниковые «созвездия» могут серьезно разрушить магнитосферу, защищающую россиян от солнечной радиации

Спутниковые группировки на орбите Земли могут стать угрозой для ее атмосферы.

Причина — магнитная пыль, которую производит космическая техника, указывает Газета.Ru.

Пыль от спутниковых «созвездий» может серьезно ослабить магнитосферу, которая защищает атмосферу Земли от солнечной радиации.

В ближайшие десятилетия вокруг планеты будут вращаться от 500 тыс. до 1 млн частных спутников.

Когда спутники отработают свои ресурсы, то упадут. Это может резко увеличить количество космической пыли в атмосфере — в миллиарды раз по сравнению с нынешним уровнем. И тогда космическая пыль осядет в области атмосферы на высоте от 80 до 644 километров над Землей. Повышенные уровни радиации могут начать сдувать внешние границы атмосферы.

Между тем солнечное пятно размером с три Земли направлено на жителей планеты. И радиационная угроза для спутников и атмосферы Земли — наивысшей степени.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

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