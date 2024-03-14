14 марта
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Здоровье

Спутниковые «созвездия» могут серьезно разрушить магнитосферу, защищающую россиян от солнечной радиации

Спутниковые группировки на орбите Земли могут стать угрозой для ее атмосферы.

Спутник. Земля из космоса.
Спутник. Земля из космоса.
СС0

Причина — магнитная пыль, которую производит космическая техника, указывает Газета.Ru.

Пыль от спутниковых «созвездий» может серьезно ослабить магнитосферу, которая защищает атмосферу Земли от солнечной радиации.

В ближайшие десятилетия вокруг планеты будут вращаться от 500 тыс. до 1 млн частных спутников.

Когда спутники отработают свои ресурсы, то упадут. Это может резко увеличить количество космической пыли в атмосфере — в миллиарды раз по сравнению с нынешним уровнем. И тогда космическая пыль осядет в области атмосферы на высоте от 80 до 644 километров над Землей. Повышенные уровни радиации могут начать сдувать внешние границы атмосферы.

Между тем солнечное пятно размером с три Земли направлено на жителей планеты. И радиационная угроза для спутников и атмосферы Земли — наивысшей степени.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

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