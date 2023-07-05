5 июля
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Здоровье

Стали известны подробности самочувствия избитой в Чечне журналистки Милашиной

Журналистку Милашину и адвоката Немова привезли в московскую больницу. О подробностях здоровья Елены пишет Telegram-канал Baza.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Врачи обнаружили у девушки сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму и ушиб грудной клетки.

Кроме того, на левой кисти журналистки колото-резаная рана, а четыре кости на левом запястье сломаны.

Также у Елены Милашиной перелом двух пальцев правой руки, несколько закрытых переломов запястья, множественные ушибы головы и лица и ссадины на теле, руках, ногах.

Напомним, что журналистку и адвоката сильно избили неизвестные. Также в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился отправить журналистку и адвоката в больницу в Беслане.

Ранее Песков заявил, что ситуация с избитыми в Чечне журналисткой и адвокатом требует энергичных мер.

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