Стало известно, что минералка не всегда полезна с похмелья

Минеральная вода не всегда и не всем полезна с похмелья, заявила врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко.

Столовая минеральная вода имеет среднюю минерализацию. Ее прием возможен для утоления жажды. Обычно на этикетке написано предназначение воды – столовая или лечебная, указывает Газета.Ru.

Но при особом состоянии - похмелье - злоупотреблять напитком не стоит. дело в том, что похмелье – это всегда отравление. В таком случае подойдет отпаивание, в том числе и столовой минеральной водой. Но из минералки лучше выпустить пузырьки и пить по полстакана три раза в день.

Ранее "кремлевский доктор" дал рекомендации, как избежать похмелья.

По его словам, чтобы не было похмелья, надо просто соблюдать умеренность

Также доктор посоветовал перед тем, как сесть за стол, выпить 50 граммов оливкового масла. Это поможет избежать последствий употребления спиртных напитков на следующий день.

Также нужно подобрать правильную закуску. Лучше всего закусывать алкоголь горячей пищей, например, вареной картошкой, уточнил доктор.

Ранее Мясников рассказал, как из-за похмелья не растерять электролиты в крови.