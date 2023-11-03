Стало известно, что мясо есть вредно определенной группе людей

Некоторым людям следует уменьшать употребление красного мяса, так как оно может плохо усваиваться организмом и провоцировать болезни сердца, рассказала диетолог Елена Соломатина, пишет vm.ru.

Речь идет о тех, кому за 50 лет.

Содержащиеся в красном мясе холестерин, насыщенные жиры, нитриты и натрий могут негативно влиять на работу сердца. Однако, по словам эксперта, полностью отказываться от мяса не стоит.

Ранее барнаульский диетолог рассказала, что деловым людям нужно съесть на завтрак, чтобы разбогатеть к ужину. Рацион человека, в жизни которого много стрессов, ответственности и мало спорта, обязан быть сбалансированным.

Между тем рацион жителей Алтая далек от здорового. В рационе жителей мало рыбы и рыбных продуктов, фруктов, ягод и овощей. В 2021 году наблюдали повышенное потребление сахара, кондитерских изделий, хлеба, картофеля, мяса и мясных продуктов.