Полицейские поймали подозреваемых в хищении продуктов питания и алкоголя на 2 млн рублей

Они причастны к хищению товаров на сумму более 2 млн рублей, принадлежащих торговым сетям Алтайского края, говорится в сообщении управления на транспорте в СФО.

Что произошло

В конце февраля 2022 года один из грузоперевозчиков на интернет-платформе получил заказ и согласовал доставку из Барнаула в Кемерово 20 тонн продуктов питания и алкоголя для их реализации через торговую сеть.

Проживающие в Новосибирске подозреваемые получили доступ к интернет-площадке автомобильных грузовых перевозок. Они отправили сообщение водителю грузовика подложные документы в которых указали другой пункт назначения товара.

И груз доставили из Барнаула на одну из продуктовых баз Новосибирска. Там продукты питания и алкоголь перегрузили в грузовики меньшего тоннажа и вывезли на склад подконтрольный задержанным.

Позже товар еще несколько раз перемещали в различные точки хранения.

Возврат и меры пресечения

Груз изъят сотрудниками транспортной полиции и возвращен законному владельцу.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое других находятся под подпиской о невыезде.

Обыски

В одном из жилых помещений полицейские обнаружили и изъяли более одного миллиона рублей в российской и иностранной валюте, а также кусты растения конопли и пакеты с марихуаной.

Ранее сообщалось, что «Мария-Ра» не будет открывать онлайн-магазины и дискаунтеры.