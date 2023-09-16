16 сентября
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Здоровье

Стало известно, что россияне стали пить больше коньяка

С января по август россияне стали чаще покупать коньяк, розничные продажи выросли почти на 11%, сообщает «Прайм».

Алкоголь. Коньяк.
Алкоголь. Коньяк.
открытые источники (CC0)

Всего с начала года было сделано 8,595 млн декалитров коньяка. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (без учета слабых алкогольных напитков) за тот же период вырос только на 4,3%. То есть почти до 147 млн декалитров.

В последнее время жители России стали пить слабоалкогольные напитки. Продажи возросли на 17,1%.

Отмечается, что воду чаще брать не стали. А вот оборот вин, шампанских и ликерных резко увеличились.

Ранее сообщалось, что в Барнауле девочка попала в больницу из-за отравления алкоголем, который купил ей военный.

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