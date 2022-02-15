Стало известно, где больше всего верят в конспирологию о ковиде

К таким странам относятся Венгрия, Латвия, Польша, а также другие бывшие социалистические страны.

Причиной этому послужил низкий уровень доверия к властям и таким международным организациям, как ВОЗ.

«В целом у людей с низким институциональным уровнем доверия более популярные теории заговора о COVID-19, что он придуман и его не существует. Соответственно, ограничительные меры там не соблюдались так же хорошо, как в странах западной Европы. Подчеркну, что речь идет о первых днях пандемии, о 2020 годе. Сейчас ситуация может быть другая», — рассказал Дубров.