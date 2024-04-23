Недосып увеличивает риск развития заболеваний глаз, приводит к их сухости и усталости мышц, сообщает РИА Новости .

По словам врачей, ухудшение зрения от недосыпа — научно доказанное явление.

Так, при сниженной продолжительности сна глазные мышцы не успевают полноценно отдохнуть. Это может привести к ухудшению фокусировки и размытию зрения.

Недосып также может привести к снижению выработки слез, что вызывает сухость глаз.

А хронический недосып может увеличить риск развития глаукомы и дегенерации сетчатки.

Для сохранения здоровья глаз и поддержания хорошего зрения важно спать 7-9 часов в сутки, также учитывая индивидуальные потребности организма.

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