По словам врачей, ухудшение зрения от недосыпа — научно доказанное явление.
Так, при сниженной продолжительности сна глазные мышцы не успевают полноценно отдохнуть. Это может привести к ухудшению фокусировки и размытию зрения.
Недосып также может привести к снижению выработки слез, что вызывает сухость глаз.
А хронический недосып может увеличить риск развития глаукомы и дегенерации сетчатки.
Для сохранения здоровья глаз и поддержания хорошего зрения важно спать 7-9 часов в сутки, также учитывая индивидуальные потребности организма.
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