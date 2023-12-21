21 декабря
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Здоровье

Стало известно, какой диагноз у снятых с поезда детей

Саратовские санврачи назвали диагноз заболевших детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер.

Препарат для прививок от гриппа.
Препарат для прививок от гриппа.
Анна Зайкова

У отдыхавших в детском лагере под Тюменью диагностирован грипп А (свиной), указывает vzsar.ru.

Что произошло

Группу из 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу. Когда состав проезжал Пензенскую область, одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя девочка потеряла сознание и скончалась

Дети возвращались из поездки в Сибирь на поезде Тюмень — Адлер. Там они находились в детском лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью.

Возбуждено уголовное дело.

О состоянии других пассажиров поезда дальнего следования не сообщается.

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