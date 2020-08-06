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Стало известно, когда больницы Алтайского края заработают в обычном режиме

Больницы и поликлиники Алтайского края поэтапно начнут возобновлять плановую медицинскую помощь с 10 августа, сообщил региональный минздрав.

Очередь в барнаульской поликлинике.
Очередь в барнаульской поликлинике.
Barnaul22

К «доковидному» режиму работы в крае уже вернулись медицинские учреждения шести муниципальных образований, отметили в ведомстве.

Вопрос возобновление плановой медпомощи министр здравоохранения края Дмитрий Попов обсуждал с главным врачом Городской поликлиники № 14 Барнаула Дмитрием Додоновым во время рабочего визита.

Попов особое внимание уделил работе поликлиники с пациентами высокой группы риска, к которым относятся больные, перенесшие инфаркт и инсульт.

Министр рекомендовал главврачу активнее привлекать к этой работе средних медицинских работников, чтобы врач мог больше времени уделять пациенту на приеме.

Как сообщалось ранее, переход на следующий этап возобновления плановой помощи возможен при отсутствии в течение 14 дней роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями, при сохранении уровня охвата лабораторными обследованиями на коронавирусную инфекцию.

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