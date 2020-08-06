Стало известно, когда больницы Алтайского края заработают в обычном режиме

К «доковидному» режиму работы в крае уже вернулись медицинские учреждения шести муниципальных образований, отметили в ведомстве.
Вопрос возобновление плановой медпомощи министр здравоохранения края Дмитрий Попов обсуждал с главным врачом Городской поликлиники № 14 Барнаула Дмитрием Додоновым во время рабочего визита.
Попов особое внимание уделил работе поликлиники с пациентами высокой группы риска, к которым относятся больные, перенесшие инфаркт и инсульт.
Министр рекомендовал главврачу активнее привлекать к этой работе средних медицинских работников, чтобы врач мог больше времени уделять пациенту на приеме.
Как сообщалось ранее, переход на следующий этап возобновления плановой помощи возможен при отсутствии в течение 14 дней роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями, при сохранении уровня охвата лабораторными обследованиями на коронавирусную инфекцию.